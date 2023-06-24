The Boaz Barracudas trounced Albertville 574-30 in Tuesday night’s dual swim meet at the Boaz Recreation Center.
“It was a great performance by the Barracudas,” Boaz head coach Patrick Williams said. “We currently stand at 5-1 on the season. It has been a great season so far with the Marshall County Meet coming up on Saturday at our pool.”
Swimmers who placed in the top three of events during the meet are:
INDIVIDUAL MEDLEY
8-and-under boys: 1. Nate Lewis, Boaz; 2. Oliver Driver, Boaz
8-and-under girls: 1. Emma Martinez, Boaz; 2.Harper Cordell, Boaz
9-and-10-year-old boys: 1. Levi Smith, Boaz
9-and-10-year-old girls: 1. Kendall Quinn, Boaz; 2. Jaycee Jordan, Boaz; 3. Allie Vaughn, Boaz
11-and-12-year-old boys: 1. Isaac Parrish, Boaz; 2. Joel Juan, Boaz; 3. Wyatt Duke, Boaz
11-and-12-year-old girls: 1. Leigh Smith, Boaz; 2. Abby Martinez, Boaz; 3. Makayl Allen-Parker, Boaz
13-and-14-year-old boys: 1. Brady McInerney, Boaz; 2. Landan Baker, Boaz; 3. Andrew Duke, Boaz
13-and-14-year-old girls: 1. Caroline Cofield, Boaz; 2. Aubrey Lang, Boaz
15-to-18-year-old boys: 1. Adam Holbrook, Boaz; 2. Brayden Sims, Boaz; 3. Weston Teal, Boaz
15-to-18-year-old girls: 1. Becca Corbitt, Boaz; 2. Lilly Smith, Boaz; 3. AnaRuth Stewart, Boaz
MIXED MEDLEY RELAY
8-and-under: 1. Boaz A, Jace Duncan, Bryla Hays, Nate Lewis and Emma Martinez; 2. Boaz B, Tripp Rains, Gabriel Tomas, Madison Crowell and Evelyn Turner; 3. Boaz C, Betzany Garcia, Harper Cordell, Oliver Driver and Elliott Fowler
9-and-10-year-olds: 1. Boaz A, Emma Baker, Walker Smith, Cora Lang and Sam Weathers; 2. Boaz B, Levi Smith, Jacy Gregg, Kendall Quinn and Nathaniel Guzman; 3. Boaz C, Jeremiah Tanner, Jaxon Blackmon, Tessa Cook and Jaycee Jordan
11-and-12-year-olds: 1. Boaz A, Ava Parrish, Bella Hays, Kai Walker and Isaac Parrish; 2. Boaz B, Sarah Teel, Wyatt Duke, Leigh Smith and Crocker Stewart; 3. Boaz C, Brayden Baker, Abby Martinez, Addison Vaughn and Joel Juan
13-and-14-year-olds: 1. Boaz A, Caroline Cofield, Brady McInerney, Karsyn Walker and Pierson Cooley; 2. Boaz B, Ian Smith, Landan Baker, Aubrey Lang and Marissa Lang; 3. Boaz C, Andrew Pena, Mitzi Sibaja, Andrew Duke and Vanessa Guzman
15-to-18-year-olds: 1. Boaz A, Reese Cobb, Jude Burlison, Minda Creel and Taylor Simpson; 2. Boaz B, Adam Holbrook, Becca Corbitt, Jack Whitmire and Lilly Smith; 3. Boaz C, AnaRuth Stewart, Brayden Sims, Brian Sibaja and Damaris Gijon
SHORT FREESTYLE
6-and-under boys: 1. Niyam Malavia, Boaz; 2. Sawyer Johnson, Boaz; 3. Samuel Tomas, Boaz
6-and-under girls: 1. Finley Lewis, Boaz; 2. Jeanne Rains, Boaz; 3. Paislee Garrison, Boaz
8-and-under boys: 1. Jace Duncan, Boaz; 2. Tripp Rains, Boaz
8-and-under girls: 1. Emma Martinez, Boaz; 2. Bryla Hays, Boaz; 3. Evelyn Turner, Boaz
9-and-10-year-old boys: 1. Sam Weathers, Boaz; 2. Nathaniel Guzman, Boaz; 3. Evelyn Turner, Boaz
9-and-10-year-old girls: 1. Cora Lang, Boaz; 2. Kendall Quinn, Boaz; 3. Jaycee Jordan, Boaz
11-and-12-year-old boys: 1. Isaac Parrish, Boaz; 2. Jamie Martinez, Albertville; 3. Crocker Stewart, Boaz
11-and-12-year-old girls: 1. Bella Hays, Boaz; 2. Ava Parrish, Boaz; 3. Addison Vaughn, Boaz
13-and-14-year-old boys: 1. Pierson Cooley, Boaz; 2. Andrew Duke, Boaz; 3. Andrew Pena, Boaz
13-and-14-year-old girls: 1. Caroline Cofield, Boaz; 2. Aubrey Lang, Boaz; 3. Diamond Perez, Albertville
15-to-18-year-old boys: 1. Jude Burlison, Boaz; 2. Brian Sibaja, Boaz; 3. Jesus Martinez, Albertville
15-to-18-year-old girls: 1. Minda Creel, Boaz; 2. Taylor Simpson, Boaz; 3. Ruby Perez, Albertville
BREASTSTROKE
8-and-under boys: 1. Nate Lewis, Boaz; 2. Gabriel Tomas, Boaz; 3. Oliver Driver, Boaz
8-and-under girls: 1. Bryla Hays, Boaz; 2. Harper Cordell, Boaz
9-and-10-year-old boys: 1. Levi Smith, Boaz; 2. Jaxon Blackmon, Boaz
9-and-10-year-old girls: 1. Cora Lang, Boaz; 2. Emma Baker, Boaz
11-and-12-year-old boys: 1. Kai Walker, Boaz; 2. Jamie Martinez, Albertville; 3. Wyatt Duke, Boaz
11-and-12-year-old girls: 1. Bella Hays, Boaz; 2. Abby Martinez, Boaz; 3. Addison Vaughn, Boaz
13-and-14-year-old boys: 1. Karsyn Walker, Boaz; 2. Diamond Perez, Albertville; 3. Marissa Lang, Boaz
13-and-14-year-old girls: 1. Brady McInerney, Boaz; 2. Landan Baker, Boaz
15-to-18-year-old boys: 1. Jude Burlison, Boaz; 2. Brayden Sims, Boaz; 3. Marissa Lang, Boaz
15-to-18-year-old girls: 1. Becca Corbitt, Boaz; 2. Taylor Simpson, Boaz; 3. AnaRuth Stewart, Boaz
BACKSTROKE
6-and-under boys: 1. Sawyer Johnson, Boaz; 2. Niyam Malavia, Boaz; 3. Abner Lopez, Boaz
6-and-under girls: 1. Jeanne Rains, Boaz; 2. Finley Lewis, Boaz; 3. Paislee Garrison, Boaz
8-and-under boys: 1. Jace Duncan, Boaz; 2. Nate Lewis, Boaz; 3. Elliott Fowler, Boaz
8-and-under girls: 1. Madison Crowell, Boaz; 2. Emma Martinez, Boaz; 3. Betzany Garcia, Boaz
9-and-10-year-old boys: 1. Sam Weathers, Boaz; 2. Nathaniel Guzman, Boaz; 3. Dylan Santiago, Albertville
9-and-10-year-old girls: 1. Emma Baker, Boaz; 2. Tessa Cook, Boaz; 3. Jaycee Jordan, Boaz
11-and-12-year-old boys: 1. Isaac Parrish, Boaz; 2. Wyatt Duke, Boaz; 3. Brayden Baker, Boaz
11-and-12-year-old girls: 1. Ava Parrish, Boaz; 2. Sarah Teel, Boaz; 3. Makayl Allen-Parker, Boaz
13-and-14-year-old boys: 1. Pierson Cooley, Boaz; 2. Ian Smith, Boaz; 3. Andrew Pena, Boaz
13-and-14-year-old girls: 1. Caroline Cofield, Boaz; 2. Karsyn Walker, Boaz; 3. Marissa Lang, Boaz
15-to-18-year-old boys: 1. Adam Holbrook, Boaz; 2. Jack Whitmire, Boaz; 3. Reese Cobb, Boaz
15-to-18-year-old girls: 1. Lilly Smith, Boaz; 2. AnaRuth Stewart, Boaz; 3. Ruby Perez, Albertville
BUTTERFLY
8-and-under boys: 1. Jace Duncan, Boaz; 2. Gabriel Tomas, Boaz; 3. Tripp Rains, Boaz
8-and-under girls: 1. Madison Crowell, Boaz; 2. Betzany Garcia, Boaz; 3. Harper Cordell, Boaz
9-and-10-year-old boys: 1. Sam Weathers, Boaz; 2. Jordy Ruiz, Albertville; 3. Levi Smith, Boaz
9-and-10-year-old girls: 1. Kendall Quinn, Boaz; 2. Tessa Cook, Boaz; 3. Emma Baker, Boaz
11-and-12-year-old boys: 1. Kai Walker, Boaz; 2. Jamie Martinez, Albertville; 3. Israel Guzman, Boaz
11-and-12-year-old girls: 1. Leigh Smith, Boaz; 2. Abby Martinez, Boaz; 3. Addison Vaughn, Boaz
13-and-14-year-old boys: 1. Brady McInerney, Boaz; 2. Ian Smith, Boaz; 3. Andrew Duke, Boaz
13-and-14-year-old girls: 1. Aubrey Lang, Boaz; 2. Mitzi Sibaja, Boaz
15-to-18-year-old boys: 1. Adam Holbrook, Boaz; 2. Jack Whitmire, Boaz; 3. Brian Sibaja, Boaz
15-to-18-year-old girls: 1. Minda Creel, Boaz; 2. Taylor Simpson, Boaz
LONG FREESTYLE
8-and-under boys: 1. Gabriel Tomas, Boaz; 2. Oliver Driver, Boaz; 3. Tripp Rains, Boaz
8-and-under girls: 1. Bryla Hays, Boaz; 2. Madison Crowell, Boaz; 3. Evelyn Turner, Boaz
9-and-10-year-old boys: 1. Nathaniel Guzman, Boaz; 2. Jordy Ruiz, Albertville; 3. Walker Smith, Boaz
9-and-10-year-old girls: 1. Cora Lang, Boaz; 2. Marissa Wortham, Boaz; 3. Charleigh Sims, Boaz
11-and-12-year-old boys: 1. Kai Walker, Boaz; 2. Declan Turner, Boaz; 3. Israel Guzman, Boaz
11-and-12-year-old girls: 1. Bella Hays, Boaz; 2. Leigh Smith, Boaz; 3. Ava Parrish, Boaz
13-and-14-year-old boys: 1. Pierson Cooley, Boaz; 2. Landan Baker, Boaz; 3. Ian Smith, Boaz
13-and-14-year-old girls: 1. Karsyn Walker, Boaz; 2. Mitzi Sibaja, Boaz
15-to-18-year-old boys: 1. Jack Whitmire, Boaz; 2. Reese Cobb, Boaz; 3. Weston Teal, Boaz
15-to-18-year-old girls: 1. Minda Creel, Boaz; 2. Lilly Smith, Boaz; 3. Becca Corbitt, Boaz
MIXED FREESTYLE RELAY
6-and-under: 1. Boaz A, Finley Lewis, Niyam Malavia, Sawyer Johnson and Jeane Rains; 2. Boaz B, Vada Smith, Samuel Tomas, Holland Walker and Paislee Garrison
8-and-under: 1. Boaz B, Nate Lewis, Madison Crowell, Emma Martinez and Jace Duncan; 2. Boaz B, Oliver Driver, Bryla Hays, Evelyn Turner and Gabriel Tomas; 3. Boaz C, Tripp Rains, Betzany Garcia, Harper Cordell and Elliott Fowler
9-and-10-year-olds: 1. Boaz A, Nathaniel Guzman, Sam Weathers, Kendall Quinn and Cora Lang; 2. Boaz B, Walker Smith, Jaycee Jordan, Emma Baker and Levi Smith; 3. Boaz C, Jannie Castro, Jaxon Blackmon, Jeremiah Tanner and Allie Vaughn
11-and-12-year-olds: 1. Boaz A, Bella Hays, Isaac Parrish, Ava Parrish and Kai Walker; 2. Boaz B, Abby Martinez, Brayden Baker, Crocker Stewart and Leigh Smith; 3. Boaz C, Sarah Teel, Joel Juan, Declan Turner and Addison Vaughn
13-and-14-year-olds: 1. Boaz A, Karsyn Walker, Ian Smith, Caroline Cofield and Pierson Cooley; 2. Boaz B, Landan Baker, Aubrey Lang, Marissa Lang and Brady McInerney; 3. Boaz C, Andrew Pena, Mitzi Sibaja, Vanessa Guzman and Andrew Duke
15-to-18-year-olds: 1. Boaz A, Jack Whitmire, Minda Creel, Taylor Simpson and Adam Holbrook; 2. Boaz B, Jude Burlison, Lilly Smith, Becca Corbitt and Reese Cobb; 3. Boaz C, Brayden Sims, AnaRuth Stewart, Damaris Gijon and Brian Sibaja
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